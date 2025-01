Lettera43.it - Caso Stormy Daniels, la corte suprema boccia la richiesta Trump di bloccare la sentenza

Laamericana hato ladi Donalddiladi condanna per ildi New York relativo alla pornostar, attesa per venerdì 10 gennaio alle 15.30 ora italiana. Il presidente eletto, che è accusato di aver falsificato documenti societari per pagare la pornoattrice affinché non rivelasse una loro relazione extraconiugale, aveva chiesto di sospendere la lettura dellasostenendo che sarebbe stata una distrazione per la sua squadra di transizione. La decisione dellaè arrivata con cinque voti a favore e quattro contrari. «Apprezzo il tempo e lo sforzo dellanel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta. Per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questoe sono fiducioso che la giustizia prevarrà», ha scritto il tycoon sul suo social Truth.