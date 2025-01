Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 gennaio 2025: Kelly in pericolo, Sheila la salva

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nella settimanaal 17nella soap americana? L’appuntamento quotidiano con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodiassisteremo a una scena che non ci saremmo mai aspettati di vedere:Carter salverà la piccoladalle onde. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme., trame11-17Steffy discutendo con Liam difende strenuamente suo marito, convinta del profondo amore che li lega. Per lei, è impensabile che Finn possa nutrire ancora dei sentimenti per, dopo tutto ciò che ha fatto.Con fermezza, la figlia di Ridge ribadisce la sua fiducia nel marito, sottolineando che l’amore che li unisce è inattaccabile, e dichiarandosi convinta che lui non potrà avere ancora un legame con una persona cosìsa e crudele, anche se questa persona è la sua madre naturale.