Volley femminile, marito e moglie contro nella finale di Coppa Italia: Mazzanti vs Ortolani in Serie A2

Gli ultimi quindici mesi non sono stati semplici per Davide: prima la chiusura del lungo rapporto con la Nazionalena, dopo averla guidata da CT alla conquista di una medaglia d’argento ai Mondiali e di un titolo europeo, e poi la retrocessione inA2 alla guida di Trento. Nel frattempo le azzurre dominavano l’estate, trionfando in Nations League e alle Olimpiadi di Parigi 2024 sotto la guida di Julio Velasco, che ha rinsaldato lo spogliatoio.Il tecnico nativo di Fano è rimasto alla guida della squadra dolomitica, che attualmente occupa il secondo posto nel girone B della catedetteria (12 vittorie in 14 partite disputate, a -2 dalla Futura Giovani Busto Arsizio). Questa sera si è tolto una bella soddisfazione: le sue ragazze hanno sconfitto la Trasporti Bressan Offanengo per 3-0 (25-15; 25-16; 25-14) sotto i colpi di Marconato (16) e Weske (12), meritandosi così la qualificazione allaalladiA2.