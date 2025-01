Anteprima24.it - Terzo Mandato, il Governo affonda il colpo contro la legge ‘Salva-De Luca’

Tempo di lettura: < 1 minuto”Nel Consiglio dei Ministri di oggi impugneremo laregionale della Campania sul”. Lo ha detto, durante la conferenza stampa di inizio anno, proprio il premier Giorgia Meloni, confermando le indiscrezioni sullo stop governativo alla norma “salva De Luca”.Meloni ha spiegato che la questione riguarda un principio fondamentale e quindi la materia di competenza dello Stato nazionale. Una manovra che colpisce allo stesso tempo il governatore campano Vincenzo De Luca e i governatori leghisti Massimiliano Fedriga, del Friuli Venezia-Giulia e Luca Zaia del Veneto. Detto ciò, l’escamotage pensato da De Luca per tentare la terza elezione nell’autunno del 2025 era quello di far valere il calcolo dalin corso e non dalla prima elezione del 2015.