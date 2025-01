.com - Terza Categoria / Largo Europa Jesi, mister Marco Barchiesi si è dimesso

Leggi su .com

Tre giornate al termine del girone d’andata, alla vigilia del match casalingo col Real Sassoferrato. La squadra al terzo posto in classifica generale, 9 gennaio 2025 – Colpo di fulmine in casa, alla vigilia della gara interna contro il Real Sassoferrato, terzultima del girone d’andata, ha rassegnato le dimissioni da allenatore.Forse i recenti non proprio positivi risultati ha pesato su questa decisione per un personaggio che decisamente aveva accettato questa sfida anche e soprattutto per motivi di ‘cuore’ visti i precedenti, tutti positivi e di notevole portata tecnica, dicon i colori del clubno.La squadra, a cui manca la vittoria dal derby di novembre vinto per 5-3 contro la Spes, èin classifica a cinque lunghezze dall’Apiro capolista.