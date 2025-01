Televisione | Serena Rossi torna con Mina Settembre 3 su Rai1 dal 12 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

Si parlerà di solidarietà, amore, amicizia, diversità adolescenti, maternità, ma non mancheranno dolori forti come il lutto e la consueta comicità che è un perno fondamentale di questa serie, che – come dice la protagonista – “è una coccola per il pubblico che si raduna sul divano di casa per un momento di serenità”.a interpretare l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, nella terza stagione di ‘’ in onda da domenica 12sue su RaiPlay. «Prima di cominciare voglio condividere con voi la gioia della notizia della liberazione di Cecilia Sala, donna coraggiosa, siamo stati tutti in apprensione. Oggi possiamo finalmente respirare insieme alla sua famiglia». Parole diche ci ha tenuto a rivolgere un pensiero alla scarcerazione della giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre.