Roma, investe mortalmente un pedone e poi urta bus sulla Salaria

, 9 gennaio 2025 – Ancora sangue sulle strade di: verso le 22 di ieri, all’altezza del civico 999 di via, unè stato investitoda un’autovettura guidata da un 21enne italiano. La vittima, un uomo di 34 anni originario delle Seychelles, è deceduto sul colpo. Da quanto si apprende, l’automobile – una Open Grandland – procedeva nella carreggiata in direzione fuorial momento dell’incidente, mentre l’uomo stava attraversando la strada. Dopo averlo falciato, il veicolo hato un bus di linea. Ferito anche il 21enne, che è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti del caso. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia locale diCapitale, incaricati di indagare sul caso.