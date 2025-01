Puntomagazine.it - Pakistan: due sorelle bruciano al rogo il padre dopo lo stupro. Arrestate

due sorellastre in, accusate di aver ammazzato ilbruciandolo al. Una delle due era stata abusataIndue sorellastre sono stateaver bruciato alil, vendicatasi delloavvenuto ai danni di una delle due da parte del.L’accaduto è avvenuto il 1 gennaio nella città di Gujranwala, l’uomo è stato trasportato subito in ospedale ove è deceduto.Le due donne hanno confessato durante un interrogatorio di essersi messe d’accordo per trovare una “soluzione di permanenza”. Durante la notte, hanno reperito della benzina da una motocicletta e gli hanno dato fuoco mentre dormiva.Hanno anche aggiunto che ilviolentava ordinariamente da un anno una delle due figlie, la più grande, e che avesse già tentato di violentare per ben due volte la più piccolaLe madri delle due erano a conoscenza degli abusi che subivano dal, ma non del piano che stavano escogitando.