Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2025: Cancro forte, Leone impulsivo

Cosa prevede l'diFox per il 10? La Luna transita in Gemelli, rendendo questo venerdì pieno di stimoli. In molti saranno pronti a provare delle novità, anche se ci saranno attimi di indecisione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrologiche diFox di venerdì 10, osservando anche il proprio ascendente zodiacale per unaccurato.10Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Ci sono situazioni lavorative da chiarire che potrebbero creare qualche tensione anche in ambito familiare. È il momento di affrontare tutto con decisione e serenità. Toro - Si prospettano opportunità interessanti per il vostro percorso professionale. Fate attenzione alle spese e non lasciate sfuggire eventuali occasioni, anche in amore. Gemelli - In ambito affettivo avete bisogno di maggiore equilibrio, mentre nel lavoro le opportunità non mancano.