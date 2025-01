Calciomercato.it - Napoli, scossone Kvaratskhelia: affondo del PSG, Manna ha individuato il sostituto | CM.IT

L’anno nuovo del club azzurro si apre con lo: cade il veto posto da Conte, ecco ilcercato dal dsL’esperienza dipotrebbe terminare clamorosamente già nei prossimi giorni. L’attaccante georgiano è nuovamente finito nel mirino del Paris Saint-Germain e De Laurentiis questa volta non si oppone. Le ragioni sono diverse.Khvicha(LaPresse) Calciomercato.itInnanzitutto, nonostante i numeri non del tutto insufficienti, ci si aspettava qualcosa in più da. Conte aveva posto il veto in estate per non cederlo, ma con l’exploit di Neres le cose sono cambiate. La seconda ragione che spinge ila valutare l’offerta del PSG di circa ottanta milioni di euro è relativa alla paura di perdere questo treno. In estate potrebbero non presentarsi con così tanti soldi.