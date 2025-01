Lorenzo ha già avvisato Al Grande Fratello caos ormai scoppiato dopo il terremoto-Jessica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spolverato minaccia di uscire. Nelle ultime ore la Casa è stata scossa dalla decisione degli autori di mandare in nomination le protagoniste delle ultime liti, daMorlacchi a Ilaria Galassi finendo ovviamente con Helena Prestes. La cantante ex Gazosa non ha accettato questo provvedimento e ha preferito abbandonare il reality.Naturalmente i toni e i gesti sono stati troppo clamorosi per far passare tutto in cavalleri, ma la decisione di far scegliere al pubblico l’esito delle nomination ha creato malumori. Inoltre molti telespettatori contestano il fatto che insieme alle tre ci siano anche altri inquilini nominati che non c’entrano niente con quanto avvenuto. Nelle ultime ore ancheè intervenuto, duramente, sulla questione.Leggi anche: “Eccola, già si è fatta sentire”.