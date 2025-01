Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: pesante turn-over per le campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ace di Freund aiutata da una ricezione sbagliata di Lukasiak e ad un’indecisione fatale.1-1 Invasione di Zhu nel tentativo di chiudere il punto dopo l’ottimo servizio di Adigwe.1-0 Pallonetto vincente di Zhu con il pallone che cade sulla linea dei 3 metri.PRIMO SET20.00per. Queste le ragazze scelte da Santarelli per iniziare l’incontro: Zhu, Adigwe, Lubian, Lukasiak, Seki, Eckl e Bardaro (libero).19.59 Questo il sestetto del: Bosnjak, Petranovic, Freund, Prkacin, Grabic, Papac e Smoljan (libero).19.57 È il momento dell’inno della competizione.19.55è reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Smi Roma. Ledelhanno perso il terzo set in stagione in Serie A1 ma hanno proseguito la propria striscia di imbattibilità.