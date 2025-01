Spazionapoli.it - Kvara-PSG, ecco perché il Napoli ha aperto alla cessione: la decisione

calciomercato ultimissime – Svelato il motivo per cui ilpotrebbe dire sìproposta del PSG pertskhelia.Ildi Antonio Conte giocherà domenica prossima contro il Verona, ma la giornata di oggi è caratterizzata dpossibiledi Khvichatskhelia al PSG. Il club parigino, dopo il tentativo della scorsa estate, si è fatto di nuovo avanti per cercare di acquistare a titolo definitivo le prestazioni del calciatore georgiano.A differenza di quanto è successo tra giugno e luglio scorso, quindi, Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte non avrebbero chiuso all’ipotesi di cedere un giocatore. Il, di fatto, starebbe valutando un motivo ben preciso per dire addio Atskhelia.Ilpotrebbe cederetskhelia per non commettere lo stesso errore fatto con Osimhen ednSecondo quanto riportato dredazione da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il club partenopeo non vorrebbe commettere di nuovo l’errore fatto in passato conn e con Victor Osimhen.