Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina-Napoli, asse caldissimo: Folorunsho c’è, Spinazzola apre

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 11:49:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Michaelè praticamente cosa fatta, manca solo un ultimo tllo: il sostituto del ventiseienne a. Il fatto è che Antonio Conte ha chiesto di mantenere sempre lo stesso numero di calciatori in rosa, quindi se i partenopei vogliono cederedevono innanzitutto avere in pugno il suo successore. E non manca così tanto. Per il resto è tutto apparecchiato, il centrocampista sta aspettando di poter sostenere le visite mediche a Firenze dove firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.su: l’affareIl terzino azzurro è stato molto diretto in conferenza stampa a proposito delle voci di mercato che lo hanno accostato alla: «Ho letto tante cose, come sempre.