Coniata la prima moneta da 4 euro ma già ne vale anche 150 | ecco perché

Roma, 9 gennaio 2025 – E’ lavolta che succede in Italia, e di conseguenza ha attirato l’attenzione dei collezionisti non solo nel nostro Paese: parliamo dell’emissione di unacelebrativa dal valore nominale di 4per gli 80 anni della Coldiretti. Il pensiero di Ettore Prandini Questa novità, nata dalla collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata inserita nella Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana, e rappresenta un chiaro omaggio all’agricoltura italiana. Ha una tiratura limitata di soli 3500 pezzi, il che rende ancora più appetibile l’emissione, ed è stata commentata con orgoglio dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: "Con questa iniziativa vogliamo celebrare non solo un episodio storico di fondamentale importanza per la storia del Paese mala rinnovata centralità dell’agricoltura italiana all’interno della società, resa possibile proprio da una serie di sfide che Coldiretti ha vinto nel corso degli anni.