Chiara Ferragni nient' altro che noi | la foto che lo conferma è tutto vero | Guarda

La relazione trae Giovanni Tronchetti Provera ora sembra aver raggiunto i crismi dell'ufficialità. I due non si nascondono più e scelgono di vivere il loro amore alla luce del sole, con gesti e momenti condivisi che non lasciano più spazio ai dubbi. E la più fragorosa delle conferme arriva dritta dritta dai social, dove ha fatto capolino la primache li ritrae insieme. A immortalare per la prima voltae Giovanni Tronchetti Provera insieme sui social è stata Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali. La Pelamatti ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che raccontano la serata trascorsa al Forum di Assago, dove si è tenuto un concerto dell'ex leader degli 883. Tra le immagini spicca quella che ritrae i due innamorati, sorridenti e abbracciati insieme a Max e Debora.