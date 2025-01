Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Le ragazze di Leoni studiano il San Marino

Vacanze ormai agli sgoccioli per la prima squadra dell’Arezzo calcioche comunque ha ripreso a spron battuto gli allenamenti in vista della prima giornata di campionato dlel’anno nuovo. Ledidomenica prossima saranno nuovamente in campo questa volta in casa del SanAcademy. Una formazione che staziona nella parte bassa della classifica con le amaranto che quindi potrebbero inaugurare il 2025 come si deve soprattutto se confermeranno i passi in avanti mostrati sul piano del gioco nel corso delle ultime uscite anche se hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato (vedi il recupero di Parma). Dopo il Sanappuntamento casalingo la domenica successiva contro il Genoa.