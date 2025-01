Davidemaggio.it - Sanremo 2025: la scenografia sarà di Riccardo Bocchini

Leggi su Davidemaggio.it

Il Festival disegna non soltanto la fine dell’era Amadeus all’Ariston ma anche quella di Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara. Con Carlo Conti, ladel Teatro viene affidata a.Dopo cinque anni, dunque, tutto cambia a, con Conti deciso a dare una vera e propria svolta. Il nuovo scenografo, di fatto non nuovo al Festival: realizzò le scenografie nel 2015, 2016 e 2017, ovvero le prime tre edizioni condotte da ContiIl conduttore e direttore artistico ha così richiamato un suo uomo di fiducia. Nella sua carrieraha infatti realizzato le scenografie anche per – tra gli altri – I Migliori Anni, Tale e Quale Show, Si può Fare!, La Corrida, Rischiatutto, The Band, L’Anno che Verrà, Premi David di Donatello; tutti programmi di Conti.