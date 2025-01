Iltempo.it - Rino Tommasi è morto a 90 anni: addio alla storica voce di tennis e boxe

, figura iconica del giornalismo sportivo italiano, è scomparso oggi all'età di 90. Nato a Verona il 23 febbraio 1934,ha dedicato la sua vitanarrazione dello sport, distinguendosi come giornalista, conduttore televisivo, telecronista e organizzatore di eventi pugilistici. La sua carriera ebbe inizio nel 1953 presso l'agenzia "Sportinformazioni". Nel corso degli, ha collaborato con grandi testate come "Tuttosport" e "La Gazzetta dello Sport", contribuendo significativamentediffusione dele del pugilato in Italia.è stato anche un pioniere nell'organizzazione di eventi pugilistici, fondando l'Italiana Organizzazioni Sportive (ITOS) e promuovendo incontri di rilievo al Palazzo dello Sport di Roma. La suaè diventata familiare a milioni di telespettatori grazie alle telecronache di, spesso in coppia con GiClerici, con cui ha formato un duo indimenticabile.