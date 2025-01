.com - Prima Categoria / La Sampaolese esonera Moretti

L’allenamento del martedì è stato diretto da Luciano Marchegiani già nello staff tecnico. Nelle prossime ore l’annuncio del nuovo misterSAN PAOLO DI JESI – Cambio alla guida tecnica del club bianco rosso in sofferenza per ciò che riguarda la classifica nel Girone B di.“La SS– si legge in una nota – comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Gionatadopo le recenti deludenti prestazioni e relative sconfitte. Nostro malgrado, negli ultimi venti anni era accaduto solo un’altra volta, abbiamo dovuto prendere e comunicare all’interessato questa decisione sperando in una svolta che ora la squadra, non certo immune da colpe, come la società stessa, dovrà subito mettere in atto. Laesprime gratitudine versoper il lavoro svolto annunciando l’avvio della ricerca di un nuovo responsabile tecnico, valutando alcuni profili, il cui nome sarà reso noto nelle prossime ore.