Bergamonews.it - Morto sul lavoro il giorno dopo il suo compleanno: Clusone piange Roberto Zanoletti, “artista dei sassi”

la pausa natalizia sarebbe dovuto uscire per ripartire con i lavori di posatura diche svolgeva da più di quarant’anni, ma a causa della pioggia è rimasto in ditta e ha deciso di sfruttare la mattinata prendendosi cura del ‘suo’ capannone. Una casualità che si è rivelata fatale per l’imprenditore, deceduto nella mattina di martedì 7 gennaio nel cortile della sua impresa in via Albricci a.Ilprecedente, lunedì 6 dicembre,aveva compiuto 56 anni e martedì rientrava al timone dell’attività di selciatura e pavimentazioni stradali che aveva ricevuto in eredità dal padre Paolo, scomparso nel gennaio 2024. “Quest’anno era il nostro trentesimo anniversario di matrimonio.era una persona buona, aveva un cuore grande – il ricordo della moglie Clara, che si occupa della contabilità della dittama si trovava a casa al momento del drammatico incidente -.