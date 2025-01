Iodonna.it - La nuova collaborazione tra la Maison e l'artista giapponese viene celebrata con un'esperienza aperta al pubblico a Milano. Ecco come partecipare

Un grande ritorno di fiamma, quello tra Louis Vuitton e Takashi Murakami. A 20 anni dalla loro prima, iconica, lae l’continuano a conquistare ildi fashion addict con l’ultima gamma di accessori, borse e charms colorati e giocosil’ultima gamma di accessori, borse e charms colorati e giocosi, in vendita nelle boutique del brand a partire dal 3 gennaio 2025. Leggi anche › Pharrell mania. 5 cose da sapere sulla sfilata Louis Vuitton uomo 2024 a Parigi Il classico Monogram Multicolor in primo piano, declinato in 33 colori diversi, a fondo bianco e nero. Personaggi “kawaii”, silhouette moderne e un’ambassador d’eccezione: Zendaya.E ora, un’imperdibile Instagram opportunity.