Universalmovies.it - In the Lost Lands | Il trailer del film con Milla Jovovich

Il primodi In the, il nuovodi Paul W.S. Anderson con, è stato ufficialmente rilasciato.In attesa di ottenere novità dal nuovo adattamento del “moviegame” The House of the Dead, lo specialista del genere Paul W.S. Anderson ha presentato in queste ore il suo prossimoispirato ad un racconto breve di George R.R. Martin, il romanziere autore della saga “Cronache del ghiaccio e del fuoco”.IlIn the, infatti, tutti gli elementi del cinema di Anderson sono assolutamente parte della narrazione: “non morti”, “anime vaganti”, “mostri vari” e “cacciatori di taglie”. Inoltre, come per ognidiretto dal regista, il cast conta la presenza di, sua moglie. Nel cast comprende anche Dave Bautista.Ecco la trama ufficiale del: “La storia è incentrata su una regina che, disperata per realizzare il suo amore, fa una mossa audace: invia la potente e temuta strega Gray Alys () nella spettrale natura selvaggia delle Terre Perdute alla ricerca di un potere magico, dove la strega e la sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), devono superare in astuzia e combattere uomini e demoni.