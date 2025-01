Ilgiorno.it - Ha perso la madre nell’incidente. Il dodicenne se la caverà

Il ragazzino di 12 anni feritosistradale in cui suaOksana Litvinova (nel riquadro), 45 anni, di nazionalità ucraina, resta grave ma non è in pericolo di vita. La donna è morta sul colpo. È finita contro un camion cisterna che trasportava latte, che ha provato a frenare ma non ha potuto evitare l’impatto. Oksana Litvinova viveva a Brescia, in città, da diverso tempo. La Polo della donna ucraina si è accartocciata su se stessa, distrutta la parte anteriore del veicolo. Le lesioni gravissime riportate nell’urto non le hanno lasciato scampo. Il tratto in cui si è consumato l’incidente mortale, il primo del nuovo anno nel bresciano, è tristemente famoso per il numero di sinistri, anche con vittime. La strada, in quel punto, corre in linea retta, invogliando alla velocità. È sempre molto trafficata e questo non facilità le cose.