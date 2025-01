Gamberorosso.it - Ecco le mete imperdibili da visitare nel 2025 secondo il New York Times. Due sono italiane

Il fascino del design e dell'arte, la magia di un cammino tra rocce e natura. Ma anche l'esperienza unica di un cost to cost. È all'insegna del turismo culturale e sostenibile il tris discelte dal Newper la sua celebre lista annuale intitolata “52 Places to Go in”. Un elenco che raccoglie le migliori destinazioni dain tutto il mondo tra cui spiccano quest'anno ben tre località nostrane. Si tratta della città di Milano, della catena montuosa delle Dolomiti, il percorso cicloturistico "Sicily Divide" da ovest a est della Trinacria. Un terzetto che conferma ancora una volta il fascino intramontabile dell'Italia sul panorama turistico internazionale.Una Milano rivitalizzataUna Milano rivitalizzata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, con nuove mostre e esperienze culinarie.