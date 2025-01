.com - Eccellenza / Non omologato il risultato di Fabriano Cerreto – Urbino

Reclamo del club fabrianese, sembra per la posizione irregolare, a loro modo di vedere, di un giocatore avversario, 8 gennaio 2025 – Il 1-4 ottenuto domenica scorsa dall’all’Aghetoni diè ‘sub iudice’ come evidenziato nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo uscito nel pomeriggio.Ilha infatti presentato un reclamo. Sui motivi di tale posizione, nel comunicato non si fa cenno a nessun episodio in particolare, e si legge: “preso atto del preannuncio di ricorso da parte dell’A.s.d.ai sensi dell’art.67 del Codice di Giustizia Sportiva si riserva decisioni di merito”.Dalle poche notizie emerse sembra che ilabbia individuato la posizione di un giocatore avversario, secondo loro non in regola (squalificato nel campionato Juniores), per poter partecipare alla partita in questione.