Napolipiu.com - Colpo Napoli, blitz per Casadei: gli agenti sono già a Roma!

Leggi su Napolipiu.com

per: gligià a!">Il centrocampista del Chelsea si avvicina agli azzurri. L’entourage del giocatore è nella capitale.Ilaccelera per Cesare. Secondo quanto rivelato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, la trattativa con il Chelsea starebbe entrando nella fase decisiva: “Prosegue il dialogo con il Chelsea per. Il ragazzo si sta allenando con i Blues, in attesa dell’accordo. C’è ancora da perfezionare qualche dettaglio, ma ilspera di chiudere a breve. Entourage del giocatore a”.Il centrocampista italiano, acquistato dal Chelsea nell’estate 2022 per 15 milioni di euro più 5 di bonus, non ha trovato grande spazio in Premier League. Nella prima stagione con i Blues ha collezionato solo 4 presenze in EFL Trophy, con un gol contro il Peterborough, oltre a 9 apparizioni e 4 reti in Premier League 2 con l’Under 21.