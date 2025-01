Thesocialpost.it - Cecilia Sala, la rivelazione di papà Renato: “Con Tajani siamo amici, abbiamo abitato 12 anni a due passi l’uno dall’altro”

Leggi su Thesocialpost.it

La liberazione della giornalista, prigioniera in Iran, è stata segnata non solo dall’impegno istituzionale, ma anche da un legame personale. A svelare il retroscena è stato, padre della reporter, che ha parlato dell’zia con il ministro degli Esteri, Antonio.Leggi anche:, l’affondo di Roberto Vannacci: “Conosceva i rischi dell’andare in Iran.”Le polemiche social e il cv diLe sue parole però stanno provocando una tempesta sui social, visto il polverone già alzato dalla pubblicazione online del curriculum di. La giornalista, infatti, viene indirettamente accusata di avere avuto la carriera spianata grazie alle conoscenze di alto rango accumulate neglidal padre manager e banchiere.7.padre diè amministratore di MPS, advisor per l’Italia di J.