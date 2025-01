Amica.it - Cannella: quali sono i benefici?

Lasi ottiene dalla corteccia interna dell'albero di Cinnamomum verum che viene tagliata e lavorata per l'estrazione della spezia. Oltre a dare quel tocco in più a torte, è utilizzata per combattere il raffreddore, la nausea e molto altro. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti idi questa spezia.Qualche esempio? Se si soffre di diabete con sbalzi di glicemia, una tisana diè utile per regolare i livelli di glucosio nel sangue. Inoltre, riesce a debellare funghi, virus, batteri e può aiutare quando si è affetti da mal di gola e influenza.Tra i, l'infuso diè utile per regolarizzare il flusso mestruale e alleviare i dolori da ciclo. Scopriamola e proviamola.