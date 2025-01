Ilrestodelcarlino.it - 2 agosto, l’ergastolo a Bellini: "Era in stazione quel giorno. E portò la bomba dalla Toscana"

Paoloha portato lain, il 21980, o ha quantomeno fornito "supporto materiale all’azione nella piena consapevolezza" che nella sala di aspetto sarebbe stato collocato l’ordigno che uccise 85 persone e fece oltre 200 feriti. Ordigno che potrebbe anche essere stato ’assemblato’ lì per lì, con una parte di origine "civile" portata dae un’altra "militare" portata dal Veneto dai Nar Mambro, Fioravanti e Ciavardini (ipotesi rigettata come "fantasia" dall’avvocato Alessandro Pellegrini di Gilberto Cavallini, pure ex Nar condannato alper la strage in primo grado e appello). Così la Corte d’assise d’appello motiva la conferma delper Paolo, per concorso nella strage innel processo "ai mandanti". Confermate pure le condanne a Piergiorgio Segatel, ex capitano dei carabinieri, sei anni per depistaggio, e Domenico Catracchia, l’amministratore condominiale di via Gradoli a Roma, quattro per false informazioni al pm.