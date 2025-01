Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns schiena Solo Sikoa, arriva The Rock per ridargli l’Ula Fala

Leggi su Zonawrestling.net

Il Tribal Combat match perNel main event dello storico debutto di Raw su Netflix,ha affrontatoin un Tribal Combat match per. L’incontro, come spiegato da Michael Cole, poteva essere vintopermento o sottomissione, senza altre regole.Una battaglia familiare intensaIl match è stato caratterizzato da una violenza crescente, con entrambi i contendenti che hanno fatto uso di sedie, tavoli e kendo stick.ha dominato diverse fasi dell’incontro,ndo vicino alla vittoria dopo aver colpitocon uno Samoan Spike.L’intervento di ospiti inattesiLa situazione è precipitata con l’arrivo di Tama Tonga e Jacob Fatu, che hanno tentato di aiutare. In risposta, Jey Uso e Sami Zayn sono intervenuti in supporto di