Trump | Trattative in corso per il Canale di Panama Il golfo del Messico? Si chiamerà d’America

Conferenza stampa-show di Donaldda Mar-a-Lago. Il tycoon, che si prepara a tornare alla Casa Bianca, ha promesso che revocherà la decisione presa da Joe Biden di vietare definitivamente lo sfruttamento futuro di petrolio e gas offshore in alcune parti degli oceani Atlantico e Pacifico. «Drill, baby drill!», ha detto ripetendo uno degli slogan della sua campagna elettorale, riferimento al ritorno alle trivellazioni. The Donald ha poi ribadito che la sua amministrazione faciliterà i permessi ambientali per quelle aziende che investiranno negli Usa oltre un miliardo di dollari. E inoltre ha annunciato l’intenzione di cambiare il nome aldel, dove si affacciacon il suo.Un tratto deldi(Getty Images).non ha escluso l’uso della forza pere GroenlandiaNeldella conferenza stampa,ha insistito con l’idea che gli Stati Uniti dovrebbero riprendere il controllo deldi