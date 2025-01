Lanazione.it - Tradizioni: si rinnova la cerimonia dello scioglimento del sacro voto a San Ranieri

Pisa, 7 gennaio 2025 – Giovedì 9 gennaio, alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria della Spina, si ripeterà l’appuntamento per lodell’anticofatto a Sandai Pisani in occasione della “terribile” alluvione del fiume Arno del 2 gennaio 1777. Per ringraziare il Patrono, a cui era stata rivolta una preghiera di protezione, per avere risparmiato alla città morte e distruzione, i nostri avi, insieme ai governanti, promisero di celebrare in perpetuo ogni anno una messa votiva. Per molti anni Pisa ha sciolto quel(lasi svolgeva nella chiesa di San Vito dovemorì), poi tutto si è interrotto fino al 2012 quando, per iniziativa della Compagnia di San, la Festa del(così si chiama la ricorrenza) è stata ripristinata, celebrando ogni anno la Santa Messa nella chiesa della Spina, con la devota partecipazione della cittadinanza e l’omaggio al Santo dell’Amministrazione Comunale.