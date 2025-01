Quotidiano.net - Sequestrata in albergo. Botte dall’ex per 48 ore

per due giorni in un hotel e picchiata. È stato un Natale da incubo per una ragazza di 22 anni nel Napoletano. Autore delle violenze, secondo le indagini dei carabinieri approdate a fine anno al suo arresto, sarebbe stato l’ex fidanzato, 23enne. Ad accendere i riflettori sulla vicenda un video, inviato dai parenti della giovane al parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che fotografa alcuni momenti dell’aggressione. Audio e immagini rilanciate su Facebook dal deputato.