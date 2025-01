Ilgiorno.it - Lombardia: i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria della Lotteria Italia 2025

Milano, 7 gennaio– Esulta ancora la. Per il secondo anno consecutivo è la regione protagonista. Il primoo dell'edizione 2024 era andato a Milano, venduto in una tabaccheria nel quartiere Baggio; la regione si aggiudica ancora la vincita da 5 milioni di euro, grazie al biglietto vincente T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. ANSAdidididiL’elenco di tutti idiI cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il secondoo di quest'anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).