Abruzzo24ore.tv - La colazione degli italiani sempre più cara: prezzi alle stelle per caffè, burro e cioccolato

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Una tradizione mattutina rischia di diventare un lusso per molti, con aumenti fino al 49% sui prodotti di consumo quotidiano. Laclassica all’italiana si fapiù costosa, colpita dai rincari sui principali prodotti alimentari come. Secondo una recente analisi di Assoutenti e del Centro di ricerca sui consumi (C.r.c.), ial dettaglio hanno subito aumenti significativi che pesano sulle famiglie italiane. Tra le voci più onerose, il costo medio di un espresso al bar ha toccato quota 1,21 euro, con un incremento del 18,1% rispetto al 2021, per una spesa nazionale di oltre 7 miliardi di euro nel 2024. Ilè il prodotto che ha subito l’aumento più vertiginoso: il prezzo medio ha raggiunto i 13,35 euro al chilo, con un rincaro del 48,8% rispetto al passato.