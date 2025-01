Top-games.it - I 5 peggiori fumetti della Marvel Comics

Laè una delle case editrici dipiù famose e apprezzate al mondo, grazie ai suoi iconici personaggi come Spider-Man, Iron Man, X-Men e tanti altri. Tuttavia, non tutti isono stati dei capolavori: alcuni sono stati criticati per la trama, i disegni, i dialoghi o la coerenza con la continuity. Ecco una lista dei 5.Trouble: pubblicato nel 2003 è tra idi sempreTrouble è una miniserie di 5 numeri scritta da Mark Millar e disegnata da Terry Dodson. Si tratta di una storia ambientata negli anni ’60 che racconta le avventure amorose e sessuali di quattro adolescenti: May, Mary, Ben e Richard.Il problema è che questi personaggi sono in realtà le versioni giovani dei genitori di Peter Parker, ovvero zio Ben e zia May, e dei genitori di Mary Jane Watson.