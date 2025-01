Federcepicostruzioni | Efficienza energetica degli edifici nel 2023 risultati record per l’Italia grazie al superbonus

Leggi su Ildenaro.it

Nelha raggiunto significativi traguardi in termini di risparmio energetico, con oltre 3,6 Mtep di nuovi risparmi, di cui il 56,2% attribuibili alle detrazioni fiscali. È quanto emerge dal 13° Rapporto annuale sull’presentato da Enea, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin. Gli interventi per il risparmio energetico, avviati dal 2021, hanno contribuito a raggiungere il 92% dell’obiettivo fissato per ildal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec). Detrazioni fiscali, Certificati Bianchi (+28% rispetto al 2022), incentivi per la mobilità sostenibile (0,4 Mtep) il Conto Termico (0,3 Mtep) sono stati i principali motori di questa transizione. Le campagne di sensibilizzazione, che hanno coinvolto quasi 14 milioni di cittadini, e i cambiamenti nei comportamenti di consumo hanno aggiunto oltre 0,1 Mtep ai risparmi complessivi.