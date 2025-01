Dilei.it - Chiara e Valentina Ferragni, Clerici, il rientro delle vip dopo le vacanze

L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via e anche le più amate vip nostrane hanno lasciato i posti da sogno in cui hanno passato le loronatalizie per farealla loro vita quotidiana tra impegni televisivi e promozioni sui social networks.ha lasciato i paesaggi innevati dove ha trascorso gli ultimi giorni per tornare nel suo ufficio milanese e anche la sorellaha raccontato l’ultima tappa del suo meraviglioso viaggio in Egitto con il fidanzato Matteo Napoletano.Hanno salutato le ferie con dei post social anche Barbara D’Urso e Antonella, che è già tornata in tv con il suo È sempre mezzogiorno, ma non ha dimenticato i momenti spensierati in montagna degli ultimi giorni., la riflessionela vacanza sulla nevesembra finalmente vivere un nuovo periodo felice,le tante difficoltà affrontate nell’ultimo anno.