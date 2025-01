Ilfattoquotidiano.it - Addio ad Antonio Sancassani, morto il mitico gestore del cinema Mexico di Milano

La salatografica è mia e me la gestisco io. L’adalcuni giorni fa ad 82 anni, parte da qui. Da un assunto unico e mai ripetuto di ribellione singolare e commerciale al cul de sac dell’industria delitaliano. Nel suo, nella sua sala milanese di via Savona rilevata nel 1975 e poi nel tempo acquistata compresi muri e poltroncine,ha proiettato i film che voleva lui. Chi non conosce il settore non capirà mai la portata dell’irripetibile vita di una monosala italiana e del suo proprietario factotum. “Se il tuo film non fa parte di un gruppo di produzione/distribuzione nessuno te lo programma, perché l’esercente è legato per contratto alla programmazione che non prevede quel film”, spiegava il proprietario delnel documentario “! Unalla riscossa” che Michele Rho gli aveva dedicato nel 2017.