Un anno con re Frederik di Danimarca E i danesi fanno un bilancio

Tra poco più di una settimana – per la precisione, il 14 gennaio – redifesteggerà il primosul trono. Un anniversario importante e, da un certo punto di vista, inaspettato: quando sua madre, la regina Margherita, abdicò il 31 dicembre 2023, fu una sorpresa per tutti, figlio compreso. Allo spegnere la prima candelina del nuovo regno, è inevitabile fare un: il nuovo sovrano piace o no ai suoi sudditi? Detto in altri termini: è riuscito a far dimenticare la madre, rimasta in carica 52 anni, o, al contrario, ha fatto in modo di farla rimpiangere?Uncon re: il parere deiQuando resalì, inaspettatamente, sul trono, non godeva di grandi consensi tra i