Dilei.it - Rania di Giordania chic in total black, il vezzo delle scarpe

Leggi su Dilei.it

diè Regina del regno mediorientale dal lontano 7 febbraio 1999 e, da allora, è stata promotrice, per conto della Corona, di diverse iniziative benefiche, che puntano a migliore le condizioni di vita dei suoi sudditi, tra cui soprattutto le donne e i giovani. Proprio per sponsorizzare uno di questi progetti a sostegno dei più deboli,disi è recentemente recata a Jerash, dove ha incontrato gli esponenti di un’associazione sostenuta dalla Jordan River Foundation, creata dalla precedente Regina Noor died ereditata poi dall’attuale sovrana.Per il suo appuntamento importantediha indossato un looke rigoroso ma non ha perso occasione per sfoggiare un dettaglio trendy nelle calzature.di, il lookIn ogni sua apparizione pubblicadiconferma il suo gusto in fatto di stile e la sua innata eleganza, alternando outfite formali a look casual, ma comunque raffinati.