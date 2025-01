Quando il sorteggio tabelloni degli Australian Open? Data orario canale e diretta tv

Leggi su Sportface.it

è previsto ildei? Ecco tutto quello che bisogna sapere, dallaall’, passando per ile latv. Manca sempre meno al primo Slam dell’anno, di scena sul cemento a Melbourne, che vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori tennisti del mondo, determinati ad andare fino in fondo e mettere le mani sull’ambito trofeo che lo scorso anno fu conquistato da Jannik Sinner.il?Ildeiprincipali2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa instreaming sulYouTube e sulla pagina Facebook