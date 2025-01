Quifinanza.it - Per gli stadi dei Mondiali 2034 l’Arabia investirà 20 miliardi di dollari

Lo scorso 11 dicembre la Fifa ha assegnato l’organizzazione deialSaudita, la prima edizione considerata “extra-large”, con 48 squadre partecipanti. L’erede al trono e capo del governo saudita, Mohammed bin Salman, insieme al Principe Abdulaziz bin Turki bin Faisal, suo principale rappresentante per le politiche sportive, ha deciso di investire senza riserve nella costruzione deglinecessari per le 80 partite previste dal nuovo formato.Undici nuovida realizzareSono cinque le città designate per ospitare il Mondiale di calcio: Riyadh, Jeddah, Al Khobar, Abha e la futuristica Neom. Oltre a queste, i centri sportivi di altre 10 località saranno messi a disposizione per accogliere le squadre durante gli allenamenti pre-torneo e la competizione, richiedendo un totale di 132 strutture di allenamento.