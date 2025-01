Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 6 gennaio: energia di rinnovamento per l’Ariete, legame rafforzato in amore per il Leone

Ecco l’diFox per2025! Il 6segna non solo la celebrazione dell’Epifania ma anche il momento in cui si chiude ufficialmente il periodo delle festività natalizie. È un giorno che porta con sé un misto di dolcezza e nostalgia, mentre molti si preparano a tornare alla routine quotidiana. Le stellespingono verso una riflessione profonda su ciò che avete vissuto nelle ultime settimane e sulle energie che intendete portare avanti nel nuovo anno.diFox, per2025, segno per segnoÈ anche un giorno perfetto per riconnettersi con gli affetti e godersi i piccoli piaceri della vita. Che si tratti di una passeggiata tranquilla, un pranzo in famiglia o un momento di introspezione, le energie planetarie sono favorevoli a trovare equilibrio e serenità.