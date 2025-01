Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders avanti nelle moto,

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7:35 CAMION – In questo caso al KP 803 ancora non è passato nessuno, vale la situazione del KP 700 dove sono transitati solo i cechi Macik/Tomasek/Svanda in 8:32:12.7:33 AUTO – Qui inveceAl Rajhi/Gottschalk sono al KP 803 con 9:6:18, il vantaggio è di 2’08” su Al-Attiyah/Boulanger, che si trovano in mezzo ai due equipaggi Toyota, visto che al terzo posto ci sono Lategan/Cummings con 9:19:25.7:31– Situazione attuale con l’australianoche continua a recitare da leader, avendo egli un tempo di 10:04:23 con quasi cinque minuti di vantaggio (4’53” per l’esattezza) sull’americano Howes, mentre transita al KP 804 con 10:11:28 l’argentino Benavides.7:30 Una buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, siamo pronti a raccontarvi questa seconda parte della 48H Chrono Stage che sta infiammando il raid più famoso al mondo.