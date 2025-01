Anteprima24.it - La Lega contro De Luca: “Poche risorse per ‘Scuola viva’ solo l’ultimo dei torti al Sannio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Menomale che anche alcuni sindaci tradizionalmente vicini al salernitano presidente della Regione Campania iniziano a prendere coscienza che la stagione del deluchismo ha premiato esclusivamente le aree costiere e metropolitane e Salerno in particolare lasciando a Benevento e alle aree internebriciole. – così in una nota la segreteria provinciale dellaSalvini Premier della provincia di Benevento.“Fortunatamente questa triste e lunga stagione volge al termine e presto ci sarà un governo di centrodestra che darà risposte a tutti i territori campani”. “Leperassegnate ai comuni sanniti èdeidi Deal, basta leggere il Burc settimanalmente per rendersi conto che per la Giunta Regionale di centrosinistra la provincia di Benevento è quasi inesistente.