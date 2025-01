Sport.quotidiano.net - Il Foiano sfiora l’impresa. Baroni illude con il Mazzola

: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Rocchetti, Geraci, Taflaj, Borri (79’ Fiaschi). All. Ghizzani.: Lombardini, Di Gregorio, Simi, Bennati, Papa, Cruciani, Corsi, Hoxhaj,(73’ Mostacci), Verdelli (63’ De Luca), Doka. All. Argilli. Arbitro: Biagini di Lucca. Rete: 23’, 82’ Geraci. Note: Ammonito Simi. Recuperi: 2 e 5. SIENA - Finisce in perfetta parità al Ceccarelli di Siena il primo incontro di campionato del 2025 tra i padroni di casa dele ildei tanti ex, a cominciare dall’allenatore degli amaranto Argilli. Da un lato i padroni di casa, impegnati nelle primissime posizioni della classifica sul trenino playoff. Dall’altra parte unin cerca di punti per muovere un classifica che vede la squadra amaranto invischiata nei bassifondi.