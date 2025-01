Lettera43.it - Golden Globes: ‘Emilia Perez’ miglior film internazionale, battuto ‘Vermiglio’ di Maura Delpero

Leggi su Lettera43.it

Emilia Perez, ildi Jacques Audiard recitato in spagnolo e candidato dalla Francia, musical su un narcotrafficante che cambia sesso ambientato in Messico, ha vinto ilGlobe per ilnon in inglese. Niente da fare per Vermiglio di, pellicola in corsa per l’Italia in questa categoria. Emilia Perez ha vinto anche nella categoria delmusical/commedia.Adrien Brody (Getty Images).The Brutalisttrionfatore della serata con tre prestigiosiIlaldrammatico è andato invece a The Brutalist, pellicola trionfatrice della serata visto che si è aggiudicata anche il premio per laregia a Brady Corbet eattore in undrammatico a Adrien Brody. A Fernanda Torres (Ainda estou aqui) è andato lo stesso premio, ma riservato alle donne.