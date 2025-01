Quifinanza.it - Accise diesel in aumento, dal Governo la proposta per trovare 500 milioni di euro

IlMeloni sta valutando undellesulcome misura per reperire 500di, necessari per finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. La, che prevede anche una riduzione corrispondente sull’accisa della benzina, è stata commentata in maniera critica dalle opposizioni. La questione dellesui carburanti, già discussa prima della Manovra, rischia di generare ulteriori tensioni, dato che ilaveva promesso di abbassarle durante la campagna elettorale.Per il rinnovo servono 500, come trovarliPer finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, ilMeloni ha messo sul tavolo una serie di proposte di misure fiscali, tra cui l’dellesul gasolio. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’esecutivo starebbe valutando un incremento di 1 centesimo al litro sulper il 2025, con la contestuale riduzione di un centesimo sull’accisa della benzina.